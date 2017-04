Un impegno, una mission: salvaguardare l’ambiente e cambiare rotta prima che i danni inflitti al nostro Pianeta siano irrimediabili. E’ l’obiettivo “green” del Salone Internazionale Progetto Comfort, in programma al Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania da giovedì 6 a sabato 8 aprile e che vuole promuovere uno stile di vita ecosostenibile.

Quattro le principali aree tematiche: ambiente, eco costruzioni, energia e climatizzazione. L’evento organizzato dalla società di comunicazioni A2 Communication, giunto alla sua nona edizione, vuole stupire tra conferme e novità di settore. E una delle più grandi introduzioni di quest’anno è la presenza di un Comitato Scientifico, guidato da Salvo Cocina, Energy Manager della Regione Siciliana, che avrà il compito di promuovere i temi dell’evento tramite workshop e convegni.

«Rifiuti ed energia saranno le parole d’ordine di quest’anno – afferma Salvo Cocina – perché vogliamo guardare al presente con un occhio proiettato al futuro. Non solo. Quest’anno avremo il piacere di organizzare un convegno specifico sui sindaci virtuosi, sui sindaci che racconteranno le loro scelte in materia di differenziata e rispetto dell’ambiente. Proveremo anche a coinvolgere i giovani, gli studenti, gli universitari e quindi le generazioni future: saranno loro infatti a gestire gli equilibri in tema di rifiuti, energia e ambiente».

Ad inaugurare la nona edizione del Salone Internazionale Progetto Comfort, giovedì 6 aprile alle ore 10, sarà il presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta. Ad alcuni workshop invece, parteciperà anche l’assessore all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione, Vania Contraffatto.

Il salone internazionale progetto Comfort resterà aperto il 6-7- 8 aprile dalle 10.30 alle 19.30. Ingresso libero