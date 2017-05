Migliaia di giocattoli contraffatti, ma anche profumi tarocchi spacciati per boccette di marca. I finanzieri di Ragusa, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia sicurezza prodotti e marchi contraffatti, hanno sequestrato oltre 100.000 prodotti, per un valore complessivo di circa 250.000 euro.

Nel mirino delle fiamme gialle sono finiti due esercizi commerciali di Ragusa. Nei giocattoli mancava il marchio “CE”, mentre sulle confezioni di profumo campeggiavano loghi di grandio case di moda che invece erano falsi.

I profumi sono stati sequestrati ed il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e mendaci.

Per i giocattoli, invece, il responsabile della frode è stato segnalato alla Camera di Commercio di Ragusa per violazioni al Codice del Consumo.