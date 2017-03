Trionfo di Piparo e Barreca

Al termine di un esaltante rimonta Paolo Piparo e Giovanni Barreca, su Renault Clio Super 1600, hanno vinto la prima edizione del Rally Città di Mussomeli. La manifestazione, organizzata dalla scuderia Caltanissetta Corse, in collaborazione con l’Asd Sport Promotion, ha visto l’affluenza di un pubblico numeroso.

La gara

Non è iniziata nel migliore di modi la giornata dei vincitori, i due alfieri della Project Team, hanno commesso un errore nel tratto iniziale costato loro diversi secondi in classifica. Piparo e il suo navigatore non si sono persi d’animo e hanno dato vita ad una splendida rimonta, coronata proprio nella speciale conclusiva, scalzando dalla vetta Roberto Lombardo e Alessio Spiteri che, su una Renault Clio Williams di Gruppo A, si sono così dovuti accontentare della seconda posizione, staccati dai vincitori di poco più di un secondo. I distacchi molto contenuti la dicono lunga circa il sostanziale equilibrio che ha caratterizzato la giornata di gara. Il podio è stato completato da Michele Beccaria e Michele Castelli che, dopo aver occupato nelle prime battute anche la prima posizione della generale hanno poi dovuto cedere il passo ai due equipaggi che si sono giocati la vittoria. Il giovane equipaggio ennese, alla seconda presenza in un rally, continua ad accrescere il proprio bagaglio d’esperienza nelle corse su strada.

Classifica 1° Rally Città di Mussomeli

1) Piparo-Barreca Renault Clio Super 1600 in 19’16”,9

2) Lombardo-Spiteri Renault Clio Williams Gruppo A a 1”,1

3) Beccaria-Castelli Renault New Clio Gruppo R a 6”,3

4) Brusca-Midulla Peugeot 106 Gruppo A a 14”,2

5) Zucchetto-Mancuso Peugeot 106 Gruppo A a 18”,2

6) Quaranta-Pitruzzella Renault Clio Super 1600 a 25”,2

7) Corbetto-Cancemi Peugeot 106 Gruppo A a 28”,2

8) Costanza-Cibella Peugeot 106 Gruppo A a 35”,4

9) Lunardi-Marin Subaru Impreza Gruppo N a 50”,2

10) Lanzalaco-Marchica Renault Clo Rs Gruppo N a 55”,9