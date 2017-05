Le associazioni in protesta

Primo maggio in difesa dell’ambiente a Lentini. Sono arrivati da tutta la Sicilia i manifestanti che hanno protestato contro la realizzazione di una nuova discarica in contrada Armicci. La zona è già colpita da inquinamento, a causa di una vecchia discarica comunale chiusa e non bonificata, ed vicina ad una delle più grandi discariche dell’Isola, quella di Gr­ot­te S.G­­iorg­io-­Bon­vicino, oltre a trovarsi un prossimità di una grande area archeologica.

Tra i partecipanti alla manifestazione con la discarica, di cui si erano fatti portavoce anche gli esponenti regionali del Movimento Cinque Stelle e Mariella Maggio, presidente della Commissione Ambiente e Territorio all’Ars, le associazioni No Discarica, Rifiuti Zero Sicilia, Legambiente, No Muos, No Inceneritori e Sicilia Libera.