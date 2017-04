In previsione della nuova notevole ondata di turisti che saranno presenti in città nel corso della giornata del primo maggio, l’AMAT su impulso del Sindaco ha deciso di mettere in circolazione il suo “Bus storico”. La vettura, un Fiat 450 del 1966 è di proprietà dell’azienda da quasi subito la sua costituzione, avvenuta nel 1964. Il bus storico, con bigliettaio a bordo, sarà in servizio la mattina

del primo maggio lungo la linea 101 dallo stadio alla stazione centrale.

Un servizio per i cittadini

“Grazie all’AMAT – dichiara il Sindaco – per questa iniziativa che permetterà ai turisti e ai palermitani di rivivere un pezzo di storia della città, avvicinando sempre più al trasporto pubblico come

strumento per spostarsi.”