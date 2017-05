Oltre 110 mila i siciliani che hanno votato alla primarie del Pd. In testa in quasi tutte le province c’è Matteo Renzi con percentuali variabili che oscillano dall’86 per cento di Ragusa al 70 per cento di Siracusa. Dati in controtendenza a Caltanissetta dove si è piazzato al primo posto Andrea Orlando: 2.916 voti con il 40,1 %, seguito dall’ex premier con 2.872 (39,5 %) e da Michele Emiliano con 1487 (20,4). Altro dato in controtendenza a Bagheria, che ha attualmente un sindaco del Movimento 5 Stelle, dove si attesta Emiliano con 837 voti, seguito da Renzi con 563 e Orlando a quota 343. Nella città di Palermo, Renzi ottiene il 70 per cento, Orlando il 20 ed Emiliano al 10.

Commenti a caldo

Il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, ha così commentato l’esito delle preferenze espresse dai siracusani.

“Il 69 per cento delle preferenze in provincia di Siracusa per la mozione Renzi è un risultato lusinghiero, molto vicino al trend nazionale e per questa ragione esprimo soddisfazione per questa affermazione. Ritengo che il risultato più importante sia senza dubbio l’affluenza al voto in provincia di Siracusa perché alle Primarie del 2013 votarono 7.900 persone mentre ieri sono stati 8.500 coloro che hanno deciso di partecipare a questo grande esempio di democrazia.”

“Complimenti a Orlando”

“Questo risultato- ha continuato il Sindaco- dimostra come rispetto ai dati a livello nazionale che vedono un decremento del 25 per cento dei votanti, il popolo del Pd cresce. La mozione Renzi ha ottenuto il 69 per cento ma voglio qui complimentarmi comunque con il ministro Andrea Orlando, sostenuto nella nostra provincia da Bruno Marziano, che ha ottenuto il 23 per cento delle preferenze, uno dei migliori risultati in Sicilia. Ritengo importante anche la testimonianza in provincia di Michele Emiliano che ha conquistato l’8 per cento arricchendo il dibattito che ha contraddistinto le Primarie.”