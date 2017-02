Si è tenuta stamane a Roma la direzione nazionale di Noi con Salvini alla quale hanno preso parte anche tutti i coordinatori regionali del movimento. Al tavolo della presidenza con il leader Matteo Salvini, c’erano il segretario nazionale Angelo Attaguile e il vicepresidente Raffaele Volpi.

Al centro dei lavori numerosi punti dell’ordine del giorno tra cui il voto anticipato delle nazionali, le regionali siciliane che vedono Angelo Attaguile candidato alla carica di governatore alle primarie del centrodestra e la campagna tesseramento 2017 del movimento che i prossimi 18 e 19 febbraio coinvolgerà tutte le piazze d’Italia. Nel corso dell’incontro Matteo Salvini ha confermato che a breve farà nuovamente tappa in Sicilia, questa volta a Catania, per un convegno che metterà in primo piano il programma per rilanciare la Sicilia nel corso del quale il leader della Lega e di Noi con Salvini presenterà la candidatura di Angelo Attaguile alle primarie del centrodestra che in questi giorni sta lavorando a predisporre le regole per lo svolgimento del voto che porterà ad individuare il candidato della coalizione. Nei prossimi giorni Salvini e Attaguile renderanno nota la data della visita a Catania.