Cieli sereni o al più poco nuvolosi sulle ciste meridionali al mattino, mentre dalle ore pomeridiane si potranno sviluppare temporali e acquazzoni specie sulle zone interne, in estensione verso oriente. Residui fenomeni in serata sulle zone ioniche, mentre in nottata peggiora a partire dal trapanese.

Palermo

Sole prevalente e tempo stabile al mattino, mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare ma senza fenomeni associati. Tempo asciutto anche in serata e in nottata ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

Catania

Soleggiato e stabile nelle prime ore del giorno prima di un marcato peggioramento nel pomeriggio con qualche pioggia anche a carattere di rovescio o temporale. Residue precipitazioni anche in serata, mentre in nottata il tempo tornerà ad essere stabile.

Messina

Condizioni di tempo stabile e soleggiato in mattinata come anche nelle ore pomeridiane, mentre in serata la nuvolosità è attesa in progressivo aumento ma senza fenomeni associati. Cieli irregolarmente nuvolosi in nottata ma con tempo sempre asciutto.

Agrigento

Cieli poco nuvolosi in mattinata ma con tempo stabile: al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità sempre con qualche nube sparsa alternata a locali schiarite. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata e in nottata ma senza fenomeni di rilievo.

Caltanissetta

Tempo stabile in mattinata con qualche nube sparsa, peggiora al pomeriggio con locali rovesci e acquazzoni di stampo convettivo. Residui fenomeni anche in serata, mentre dalla nottata il tempo torna ad essere stabile con cieli irregolarmente nuvolosi.

