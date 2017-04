Condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. Cieli maggiormente nuvolosi in serata, ma sempre con tempo asciutto salvo locali pioviggini sul trapanese. Irregolarmente nuvoloso in nottata con tempo stabile eccetto deboli piogge sul settore costiero nord occidentale.

Palermo

Condizioni di tempo generalmente stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi al mattino; nubi sparse anche al pomeriggio e in serata, ma senza fenomeni di rilievo. Attese deboli piogge in nottata.

Catania

Tempo stabile con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio con addensamenti anche compatti. Nubi sparse in serata ed in nottata, ma sempre con tempo asciutto.

Messina

Condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio . Nuvolosità in aumento in serata ed in nottata, ma sempre con tempo asciutto.

Agrigento

Cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della giornata con tempo asciutto. Nuvolosità irregolare anche in serata ed in nottata, ma sempre senza fenomeni associati.

Caltanissetta

Condizioni di tempo stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi al mattino; nubi in aumento al pomeriggio e nel corso della serata, ma senza fenomeni di rilievo.

A cura del Centro Meteo Italiano