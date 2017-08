Per InChiostro d’Autore, la rassegna letteraria curata dal giornalista e scrittore trapanese, Marco Rizzo, e patrocinata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese, l’attivista e giornalista italo-tunisina Takoua Ben Mohamed, per la prima volta in Sicilia, ci parlerà di Sotto il velo (Beccogiallo Editore), raccolta di vignette satiriche che fanno riflettere su pregiudizi e integrazione, ma con il sorriso sulle labbra. Takoua Ben Mohamed racconta, con ironia, la quotidianità di ragazza che ha liberamente scelto di portare il velo in Italia.

Appuntamento venerdì 4 agosto 2017, alle ore 19.00, presso il Chiostro Ovest del Complesso Monumentale di San Domenico, nella Piazzetta San Domenico a Trapani. L’ingresso è libero.

L’ incontro sarà raccontato in diretta su Twitter da @CasaLettori, che con i suoi 52.600 Follower è uno degli account Twitter dedicati ai libri più seguiti d’Europa.

L’autrice

Nata a Douz, in Tunisia, nel 1991, cresciuta a Roa sin dall’infanzia. Graphic journalist e sceneggiatrice, disegna e scrive storie vere a fumetti su tematiche sociali per la promozione del dialogo interculturale e interreligioso. Diplomata all’Accademia di cinema d’animazione Nemo Academy of Digital Arts, di Firenze. Studia giornalismo a Roma. Autrice del catalogo Woman story, ha fondato “Il fumetto intercultura” all’età di 14 anni, grazie agli studi in giornalismo e all’attivismo in associazioni giovanili, culturali e umanitarie di volontariato. Ha ricevuto molti riconoscimenti tra i quali quello della Comunità tunisina a Roma e e quello della Repubblica Italiana; il riconoscimento giornalistico Premio Prato Città Aperta; il Premio Speciale Moneygram Award 2016.