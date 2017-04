MILANO – Sono 10 i finalisti dell’ottava edizione del Premio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano. Il riconoscimento dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità punta a creare occasioni di conoscenza e condivisione dei migliori progetti della Sanità Italiana per capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento.

L’IRCCS ISMETT di Palermo tra i finalisti

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza, la Fondazione Poliambulanza (Brescia) e l’IRCCS ISMETT (Palermo) sono i finalisti nella categoria “Processi amministrativi e gestionali”. L’Azienda Ospedaliera di Padova e gli Istituti Clinico Scientifici Maugeri (Pavia) si contenderanno il riconoscimento nell’area “Processi clinici e assistenziali”. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 3 Serenissima (Venezia) sono in finale per “Servizi al cittadino”. Infine, l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata (Roma) e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli (Roma) si contenderanno la vittoria nella categoria “Integrazione con il territorio”.

I progetti finalisti del Premio Innovazione Digitale in Sanità 2017 saranno presentati al pubblico giovedì 4 maggio dalle ore 14.00 in occasione del convegno “La Sanità alla rincorsa del cittadino digitale” in cui sarà presentata anche la nuova Ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano. Il convegno si terrà presso il campus Bovisa di Milano (Aula Carassa-Dadda, edificio BL.28, via Lambruschini 4) a partire dalle ore 9.00.

Dalle valutazioni di una giuria qualificata scaturiranno i riconoscimenti per il Premio Innovazione Digitale in Sanità 2017 che saranno consegnati alle 4 strutture sanitarie – una per categoria – che si sono distinte nella capacità di utilizzare le moderne tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento nel mondo della Sanità.

Il Premio

“Il Premio Innovazione Digitale in Sanità ha l’obiettivo di generare un meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze di eccellenza nel panorama della Sanità digitale” – dice Cristina Masella, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, Politecnico di Milano –. “I dieci progetti finalisti rappresentano esempi di best practice nell’uso delle tecnologie digitali nel mondo della Sanità, spesso fondati anche sull’utilizzo di Internet, App e social media, ormai sempre più parte della vita quotidiana di medici e pazienti. I vantaggi delle tecnologie digitali per la Sanità sono evidenti, dal risparmio di tempo e denaro all’aumento della qualità del servizio offerto, a tutto beneficio non solo delle strutture sanitarie ma anche del paziente, oggi sempre più protagonista in prima persona del processo di cura. L’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità valorizza con una presentazione pubblica le best practice italiane finaliste in vista della valutazione della giuria che decreterà i vincitori dell’edizione 2017”.