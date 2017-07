MILANO – Coderblock è stato premiato dal Consorzio Arca alla finale del network incubatori del Premio Gaetano Marzotto, arrivato alla settima edizione, come riconoscimento all’idea ed all’execution.

Dalla suggestiva location di Unicredit Pavilion di Milano, insieme ai maggiori players dell’ecosistema nazionale dedicato all’innovazione, Danilo Costa, founder della startup siciliana Novatek, nata a Palermo nel 2015, ci ha raccontato il proprio prodotto e gli obiettivi futuri.

Danilo cos’ è Coderblock?

«A nome di tutto il team Coderblock, sono orgoglioso di aver ricevuto questo riconoscimento e questo è uno stimolo a fare sempre meglio. Coderblock è il risultato di come open innovation, evoluzione digitale e remote working siano sempre più presenti nel panorama digitale italiano e siciliano. Coderblock è il primo AI marketplace dedicato all’outsourcing recruitment ed alle collaborazioni digitali remote, col preciso obiettivo di favorire l’incontro fra aziende e freelancers digitali ed ed abbattere costi e rischi delle collaborazioni tradizionali».

Cosa ha di innovativo Coderblock rispetto ad altri marketplace?

«A differenza dei marketplace esistenti, che mettono in contatto aziende e singoli freelancer con modalità aleatorie, Coderblock applica algoritmi di matching proprietari (Intelligenza Artificiale) per costituire team virtuali di freelancers, scelti su misura del prodotto da realizzare. Una volta formato il team e trovato l’accordo fra le parti, Coderblock mette a disposizione un “Workspace Agile” che consenta agli utenti, sia aziende che freelancers, di ottimizzare la propria collaborazione remota. In questi termini, Coderblock può essere inteso come il self-service per la produzione digitale di aziende e startup ed un’ecosistema dedicato a tutti i professionisti del digitale. C’è da dire anche che Coderblock è anche la prima piattaforma di recruitment collegata ad un ufficio virtuale 3D che, grazie alla realtà virtuale, consentirà ad aziende e freelancer di scegliere una modalità alternativa per gestire la propria collaborazione remota».

Cosa c’è nel futuro di Novatek?

«Abbiamo tante novità in serbo per i prossimi mesi e saremo sempre più presenti in altri contesti internazionali: è di pochi giorni fa la notizia che Coderblock presenterà ufficialmente allo Startup Alpha del Web Summit 2017 di Lisbona. Senza nulla togliere al premio, l’orgoglio maggiore deriva dal fatto di assistere ad un cambio di tendenza che vede sempre più la Sicilia protagonista in contesti legati all’innovazione, e poter essere parte di tutto questo è fantastico».

Sono in tutto 35 i percorsi di affiancamento offerti dal Network Incubatori e Parchi Scientifici e Tecnologici, partner del Premio, ad altrettante startup italiane, per un montepremi dal valore complessivo di oltre 1 milione di euro. Tra queste anche le siciliane Ludwing, BioSpremi e Bolt. Tutte andranno a concorrere per il grant da 50 mila euro,che verrà assegnato nella fase finale, che si svolgerà a Roma il 23 novembre.