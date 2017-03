Sono aperte le candidature per la terza edizione del “Premio Agricoltura è Donna”. La domanda di partecipazione, compilata sull’apposito modulo, deve pervenire entro il 10/3/2017, con le modalità descritte sul regolamento 2017. Tutto è scaricabile dal sito dell’Ordine dei Dottori Agronomi della provincia di Palermo.

Il Premio, giunto alla terza edizione è organizzato in collaborazione con l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con l’Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia, con la Camera di Commercio di Palermo e il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali.

Si tratta di un’iniziativa che si rinnova per premiare le donne che valorizzano la loro attività produttiva.

Secondo l’ultimo censimento ISTAT la presenza di aziende agricole a conduzione femminile è cresciuta del 3% superando la soglia del 33%, inoltre continua a registrarsi una prevalenza tutta al femminile nelle imprese agricole di nuova costituzione.

In Sicilia sono tante le realtà produttive a conduzione femminile che stanno sul mercato, scommettendo sull’innovazione, il marketing e l’export.

In settori vari quali l’elicicoltura, l’apicoltura, passando per aziende agricole e zootecniche capaci di aprirsi a nuovi mercati emergenti, la presenza di donne nell’agricoltura di qualità è sempre più forte, con un’alta specializzazione e un approccio imprenditoriale, attento non solo alla produzione ma anche alla capacità di commercializzazione.