Un premio prestigioso per il Macbeth di Emma Dante, che ha aperto la stagione del Teatro Massimo a gennaio scorso e che è coprodotto dal Teatro Massimo. Lo spettacolo è stato insignito ieri a Edimburgo dell’Angel Herald Award, assegnato dai critici del quotidiano The Herald, come “uno degli spettacoli più interessanti e innovativi visti in questa settantesima edizione del Festival”.

Un successo anche in Irlanda

Il Macbeth, accolto a Palermo con dieci minuti di applausi, ha replicato il suo successo al Festival di Edimburgo, con un tributo di ovazioni. Un nuovo allestimento del capolavoro shakespeariano, denso di richiami alla Sicilia – dai riferimenti alle processioni sacre ai fichi d’India che rappresentano la foresta di Birnam – in coproduzione con il Teatro Regio di Torino e con lo Sferisterio di Macerata. “Siamo molto felici di questo riconoscimento a uno spettacolo di una grande artista siciliana alla quale facciamo le più vive congratulazioni, un riconoscimento che conferma il Teatro Massimo come luogo di produzione culturale capace di sfide di alto profilo internazionale”, dicono Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo, e Leoluca Orlando, sindaco e presidente della Fondazione.