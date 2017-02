Premiati Oleifici Barbera sarà la protagonista della quinta puntata del docu-reality condotto da Nicola Savino. Martedì 21 febbraio, alle ore 21:20 in onda su RAI 2, la storia imprenditoriale della famiglia che ha portato l’olio extra vergine siciliano sulle tavole di tutto il mondo.

L’olio extra vergine siciliano conquista il prime time della RAI. Nella nuova puntata di “Boss in incognito“, in onda martedì 21 febbraio, sarà l’azienda Premiati Oleifici Barbera il set televisivo di questo programma seguito da oltre 2 milioni di telespettatori e centrato su persone, lavoro e sentimenti. La scelta di ambientare nel mondo dell’olio la puntata è la dimostrazione evidente dell’importanza del comparto agricolo, in particolare della produzione olivicola di qualità, per l’economia italiana.

Giunto ormai alla sua quarta stagione, con tre edizioni di successo alle spalle, “Boss in incognito” racconta al pubblico della tv le storie dei grandi imprenditori italiani che hanno accettato la sfida di lavorare, sotto copertura, insieme ai loro dipendenti. Un componente della storica famiglia siciliana dell’olio, oggi rappresentata da Manfredi Barbera, sarà il prossimo “boss in incognito” pronto a camuffare il proprio aspetto con un’identità fittizia per passare, come lavoratore alle prime armi, dall’altra parte della barricata. Soltanto alla fine convocherà nella sede centrale dell’azienda tutti i lavoratori coinvolti a loro insaputa e, dopo aver svelato la sua vera identità, potrà fare una valutazione di pregi e difetti della propria realtà produttiva e premiare coloro i quali si saranno contraddistinti.

Anche in questa nuova edizione, i boss selezionati arrivano da aziende diverse tra loro, ma con una caratteristica in comune: creare prodotti che si utilizzano o consumano quotidianamente, presenti nelle case di moltissimi. Durante il viaggio sotto copertura del “boss in incognito” della Famiglia Barbera, gli spettatori avranno modo di conoscere l’affascinate mondo della produzione dell’olio extra vergine di oliva, con la sua tradizione millenaria e con le sue storie di persone lontane dalle grandi ribalte mediatiche ma che, nei fatti, rappresentano i nuovi eroi dei nostri giorni: persone che, nonostante qualche difficoltà, amano il proprio lavoro e riescono a vedere il lato positivo delle cose e a vincere, con coraggio e determinazione, le piccole e grandi sfide quotidiane.

La puntata, registrata lo scorso novembre, è ambientata presso lo stabilimento di Custonaci, in Provincia di Trapani. Proprio qui, dove batte il cuore della Sicilia agricola più autentica, verrà narrato uno spaccato di vita vera durante il periodo più bello, quello della raccolta delle olive. Premiati Oleifici Barbera è la più importante realtà produttiva siciliana di olio extra vergine di oliva e la Famiglia Barbera, con il suo impegno, ha contribuito fortemente a diffondere e ad affermare il prestigio e la reputazione dell’extra vergine siciliano in tutto il mondo. Manfredi Barbera ha aperto alle telecamere della RAI lo stabilimento produttivo, che coniuga alla perfezione tradizione e innovazione, raccontando il valore della terra, del lavoro in campagna e delle persone che ci vivono.

La trasmissione di “Boss in incognito” con protagonista Premiati Oleifici Barbera apre un 2017 pieno di grandi aspettative, non solo per l’azienda ma anche per l’intero settore. La domanda di olio extra vergine siciliano da parte dei mercati esteri è in costante crescita e proprio da quest’anno potrà essere utilizzato il marchio IGP Sicilia sulle etichette. Un ulteriore conferma del valore fortemente identitario di un prodotto che, oggi come non mai, rappresenta il meglio della produzione “Made in Sicily”.