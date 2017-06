Edoardo Corvaia, Andrea Romano, Gianmarco Emanuele e Davide Novara, i siracusani campioni del mondo di canoa polo. E ancora il responsabile del settore giovanile del Palermo Dario Baccin in procinto di andare a lavorare per l’Inter, il conduttore della storica trasmissione radiofonica della Rai “Tutto il calcio minuto per minuto” Filippo Corsini, il presidente della Federazione italiana Badminton Carlo Beninati e la medaglia d’oro agli Europei dell’86 nei 10mila metri Stefano Mei. Ecco alcuni dei protagonisti del mondo dello sport che saranno premiati venerdì a Giardini Naxos in occasione della seconda edizione dei Premi Ussi Estate. Ad ospitare la cerimonia di consegna venerdì 30 giugno alle 16,30 sarà la sala Alcantara del Caesar Palace Hotel di Giardini Naxos.

La manifestazione

La manifestazione si terrà nell’ambito del convegno “Gli azzurri e i giovani” organizzato dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Nel corso dei lavori del convegno interverranno il presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia Stefano Mei, il presidente e vice presidente vicario del Coni regionale Sergio D’Antoni e Sergio Parisi, il presidente regionale dell’Ussi Roberto Gueli, il delegato regionale e consigliere nazionale A.N.A.O.A.I. Leonardo Sorbello, il presidente A.N.A.O.A.I della sezione di Catania Salvatore Campanella, il Presidente A.N.A.O.A.I della sezione di Messina Antonello Aliberti, il sindaco di Taormina Eligio Giardina e il sindaco di Giardini Naxos Pancrazio Lo Turco.

A presentare la cerimonia di consegna dei premi Ussi Estate 2017 saranno Roberto Gueli e Nadia La Malfa.