Una ricetta facile e veloce da preparare e dal successo assicurato. Queste praline di cioccolato sono ottime da gustare durante un tè ma anche in un buffet di dolci. Non contengono grassi nè zuccheri raffinati e volendo si possono anche congelare e tirare fuori nei momenti di ‘emergenza’.

Ingredienti (x 15 praline di cioccolato circa):

Per le praline:

200 gr. di biscotti alla soia vegan

cacao fondente in polvere q.b.

2 cucchiai di sciroppo d’acero

1 cucchiaio di latte di soia non zuccherato

Per il rivestimento:

pistacchi naturali tritati (meglio se di Bronte)

cocco rapè (cocco in scaglie)

Preparazione:

1.Macinate i biscotti. Appena fatto trasferite in un contenitore capiente e aggiungete tutti gli altri ingredienti.

2.Mescolate finchè otterrete un composto morbido nè appiccicoso nè molle. Siate parsimoniosi di latte di soia e regolatevi man mano che lavorate l’impasto. Deve essere insomma perfetto per poter realizzare le nostre praline di cioccolato.

3.Iniziate a comporre le praline e mettetele da parte. Dovranno avere un diametro di circa 2 cm.

4.A questo punto passate ogni pralina dal suo rivestimento. Pistacchio e cocco rapè.

5.Mettete le praline di cioccolato nei pirrottini, sistematele su un vassoio e riponetele in frigo.

6.Uscitele dal frigo poco prima di servirle.