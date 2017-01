Posizioni organizzative, la Cisl chiarisce la propria posizione: “Scelta non arbitraria, né illegittima”

02 Gennaio 2017Cronaca varia

Nicola Giacopelli

“La nostra posizione non cambia a seconda della presenza o meno in giunta di familiari, amici o compari”

MONREALE, 2 gennaio – “In merito alla prospettata istituzione di un paio di posizioni organizzative, l’attuale orientamento della Cisl-FP è in perfetta coerenza con quello assunto negli anni precedenti: eravamo e restiamo convinti che non si tratti di una scelta dell’amministrazione nè arbitraria, nè tantomeno illegittima, in quanto pienamente conforme alle norme contrattuali che regolano il pubblico impiego”.