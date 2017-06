Il porto di Catania è stato incluso nella rete TEN-T Comprehensive network (Rete Globale) che raggruppa le principali infrastrutture dell’Unione europea permettendo allo scalo etneo di attingere ai fondi provenienti da Bruxelles.

A darne notizia è l’on. Salvo Pogliese, parlamentare europeo di Forza Italia -PPE membro della commissione Trasporti (TRAN) dell’Europarlamento, che della questione della precedente esclusione del porto catanese dalla rete europea, con tutte le refluenze negative, aveva più volte interessato l’olandese Herald Ruijetrs, capo unità responsabile della rete transeuropea TEN-T della Commissione europea.

“L’inserimento del porto di Catania nella rete TEN-T è una notizia altamente positiva, non solo per Catania ma per l’intera Sicilia orientale, perché permetterà al porto etneo di accedere​ a importanti finanziamenti europei, in particolare a quelli strutturali, del Cef e della Banca centrale europea, che consentiranno il potenziamento della nevralgica infrastruttura, con eccezionali ripercussioni economiche e lavorative per l’intero territorio.