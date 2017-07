Giovedì 20 luglio, alle 21, nel Chiostro di Ponente del Monastero dei Benedettini (piazza Dante 32, Catania), la cantante Etta Scollo si esibirà in trio nel concerto “ROSA!“, un omaggio a Rosa Balistreri nel 90° anniversario della nascita della più conosciuta folk singer siciliana. Sul palco con Etta (voce e chitarra) anche Cathrin Pfeifer (fisarmonica) e Fabio Tricomi (plettri, percussioni e marranzano).

Il concerto – anteprima del Marranzano World Fest 2017 – è organizzato dall’Associazione Musicale Etnea e inserito nel calendario di eventi “Porte aperte Unict 2017” che fino al 31 luglio ospita concerti, proiezioni, spettacoli teatrali e incontri negli edifici storici dell’Università di Catania. Ingresso libero.

Uno sguardo al passato

Uno sguardo al passato per aprire una porta verso il futuro. È così che si può definire il “ritorno” di Etta Scollo a Rosa Balistreri, il “trovatore” al femminile della tradizione musicale popolare siciliana, scomparsa nel 1990 dopo una vita intensa e controversa, perfettamente rispecchiata nella forza espressiva delle sue canzoni.

Il primo omaggio di Etta Scollo alla musica di Rosa Balistreri avvenne durante un indimenticabile concerto a Palermo, nel 2004, nel corso del quale, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Siciliana, Etta interpretò le perle del repertorio della sua conterranea, da lei arrangiate, come per obbedire al desiderio che Rosa aveva espresso nella canzone “Quannu moru”: «Quando morirò cantate i miei canti, non li scordate, cantateli per gli altri».

Interprete di Rosa Balistreri

Etta raccolse così l’invito e si fece interprete dell’eclettica produzione di Rosa Balistreri: brani antichi, che, come la tradizione siciliana, affondano le radici nel vasto repertorio folklorico dell’isola, sopravvissuto ai secoli proprio grazie alla tradizione orale, di cui Rosa Balistreri si era fatta interprete, per tradurre in musica emozioni e sentimenti a tinte forti, spesso drammatiche, talvolta ironiche, in ballate che spaziano fra lo struggimento e la repressione, fra la collera e la comicità.

“Canta Ro’” era solito dire il poeta Ignazio Buttitta, per esortare l’amica al canto. Esortazione raccolta in seguito da Dario Fo, che, rendendola ospite fissa dei suoi spettacoli, l’aveva fatta conoscere al pubblico italiano, permettendo al suo prorompente talento di attraversare il canale di Sicilia.

“Canta Ro'” ripeté Etta Scollo quando portò per la prima volta l’eredità di Rosa oltre i confini nazionali, in Germania. In sale da concerto sempre esaurite, accompagnata dalla sua chitarra, da un trio o da un’orchestra, Etta prese per mano i presenti e li condusse in un viaggio musicale nella Sicilia degli Anni 60, per riscoprire un’artista a loro ancora sconosciuta, e una tradizione che aspettava solo di essere nuovamente raccontata.

“ROSA!” esclama Etta oggi, preparandosi a riprendere il viaggio, in occasione del novantesimo anniversario della nascita di Rosa Balestrieri, per onorare l’arte e la memoria di una grande artista e raggiungere così il cuore di tutti quelli che non hanno ancora avuto la fortuna di “conoscerla”.