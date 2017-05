Il Pop Up Market Sicily, sabato e domenica prossima, sarà di scena nel Giardino Bellini. Due giorni tra ricordi ed emozioni con food, musica, design, art, handmade, new-recycle, vintage accessories.

Questa volta è l’elefantessa Tony la Guest Star del market (pop-olare) più conosciuto del Sud Italia e sarà al Piazzale delle Carrozze del Giardino Bellini di Catania. Dopo le paperelle, i fenicotteri e i cactus, al giardino Bellini, Pop Up Market Sicily non poteva che dedicare la prossima edizione all’elefantessa Tony, uno dei simboli storici de “A Villa”.

L’iniziativa

“Un’iniziativa – ricorda l’assessore comunale al Commercio, Nuccio Lombardo – che unisce tradizione, creatività e commercio. Elementi consolidati all’interno del genoma dei catanesi che da sempre hanno mostrato un’anima commerciale. Rilanciare questo comparto, anche con iniziative come il Pop Up Market, è un momento importante per contribuire al rilancio economico e sociale della nostra città”.

Insieme ai suoi creativi, per l’edizione del 6 e il 7 maggio, Pop Up Market Sicily si trasforma in una bellissima scatola piena di ricordi di infanzia e rievoca Tony, l’elefantessa donata dal Circo Togni nel 1965 al Comune di Catania, arrivata a Villa Bellini dopo la corsa fatta in via Etnea, ammaccando macchine e facendo impazzire i vigili urbani!

L’evento

Si inizia sabato 6 maggio, alle 17.30, con una mix di musica esplosiva fino alle 23.00 per il primo Live con il duo elettronico formato da Donato Di Trapani (Nicolò Carnesi, Venezia) e Fabio Rizzo (Waines, 800A Records) per terminare domenica sera con il live a tutto rock’n’ roll degli Strike Band insieme a The Boppin’ Crew Catania.

Inoltre, sabato 6 maggio si torna indietro nel tempo sulle note vintage dello swing insieme a Sicilyinswing, e per chi ama il Tango la grande occasione sarà domenica a partire dalle 11.30 fino alle 13 con Tango in Sicily.

Anche questa volta non può mancare il contributo dell’associazione Guide Turistiche Catania con una passeggiata insolita organizzata per domenica 7 maggio tra i bastioni lungo le mura della città. Alla scoperta della cinta muraria cinquecentesca e della Catania delle fortificazioni pre-terremoto del 1693.

Il momento per i bambini con l’area Kids e il Popup (Baby) Market sarà arricchito da un laboratorio gratuito e una caccia al tesoro sulle orme dell’elefantessa Tony.