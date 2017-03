Ingredienti:

(Per le polpette)

250g ricotta fresca

300g piselli surgelati

4 cucchiai di formaggio grattugiato

4 cucchiai farina 00 per l’impasto

4 cucchiai di farina 00 per l’esterno

prezzemolo fresco

1 uovo

sale fine

pepe nero macinato

(Per il sugo)

1 cipolla media bionda

salsa di pomodoro

sale fine

pepe nero

olio

Preparazione:

Sbollentate i pisellini in acqua calda, cuoceteli per circa 15 minuti, scolateli, appena cotti, e lasciateli raffreddare. Versateli in una scodella e con una forchetta schiacciateli fino ad ottenere una purea omogenea. Versate in un recipiente i piselli schiacciati, la ricotta, l’uovo, il formaggio grattugiato, la farina, il prezzemolo, il sale e il pepe quanto basta. Mescolate tutti gli ingredienti lavorandoli con un cucchiaio fino ad ottenere un composto uniforme e omogeneo. Prendete piccole porzioni di impasto e dategli la forma di una noce e passatele velocemente nella farina, fino al termine dell’impasto. In una padella, poi, rosolate la cipolla tritata finemente, unite la salsa di pomodoro, sale presa e pepe e disponete le polpette di piselli nella salsa. Cuocete per circa 15 minuti, girando le polpettine a metà cottura con una paletta o con un cucchiaio, delicatamente per evitare che si schiaccino. Cospargete di prezzemolo fresco tritato finemente le polpette di piselli e servite in tavola: buon appetito!