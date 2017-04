Il consigliere comunale di Forza Italia, Angelo Figuccia, ha invitato gli assessori di Orlando a rinunciare alle auto blu, considerato il periodo di campagna elettorale; ha proposto loro, inoltre, di mettere gli automezzi a disposizione degli uffici, dal momento che essi spesso non possono svolgere nel migliore dei modi i propri servizi.

Le dichiarazioni

“Lo scorso 5 aprile, il dirigente dell’Anagrafe- dichiara Figuccia- ha inviato una nota per richiedere di avere assegnata un’automobile di servizio, con relativo autista, con la quale potere svolgere il servizio di notifica a domicilio delle carte d’identità per i cittadini che non possono muoversi da casa perché disabili o temporaneamente impediti perché reclusi. Un servizio di grande civiltà, ma che nelle scorse settimane gli uffici non hanno potuto garantire con continuità proprio per la mancanza di un’auto di servizio per il funzionario addetto al servizio domiciliare relativo al rilascio o rinnovo delle carte d’identità ed autentiche.

Considerato che le casse del Comune sono sempre più vuote, considerato che deve essere tagliata ogni spesa non necessaria, lancio un appello agli assessori affinché rinuncino all’auto blu. Così tutti gli altri candidati al Consiglio Comunale è bene che si muovano con i propri mezzi o, ancora meglio, con i mezzi pubblici. D’altra parte, come si vanta da mesi il nostro sindaco, essi sono ormai all’avanguardia. Se così è, i primi a dare l’esempio dovrebbero essere proprio gli assessori, rinunciando a qualche comodità e facendo qualche piccolo sacrificio in più.

D’altronde, tutti i medici sono concordi nell’affermare che un po’ di attività motoria quotidiana è un toccasana per la salute. Quindi, meno automobili e più forza di gambe: anche la qualità dell’aria ne trarrà benefici”.