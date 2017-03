Oggi la redazione di SiciliaNews24 vi propone un dolce semplice e goloso: il plumcake allo yogurt e cocco

Ingredienti:

1/2 bustina lievito

lievito 1 cucchiaio limone scorza grattugiata

limone scorza grattugiata 2 cucchiai marmellata di arance

marmellata di arance 100 grammi farina

farina 60 grammi burro

burro 170 grammi zucchero

zucchero 60 grammi cocco essiccato

cocco essiccato 1 limone

limone 4 uova

uova 1 vasetto di yogurt

Preparazione: