Pitch on the beach è la prima call pubblica di CRE.ZI. PLUS, il nuovo community hub dedicato alla creatività e all’innovazione sociale che aprirà a settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo grazie al bando storico-artistico della Fondazione CON IL SUD.

Il progetto nasce da un’idea di CLAC e Consorzio Arca, in partnership con NEXT Nuove Energie per il Territorio, Avanzi – Sostenibilità per Azioni, Make a Cube³ (Milano) e tante altre organizzazioni del terzo settore con base a Palermo.

Progetti nel campo delle industrie creative

La call si rivolge a chi ha un progetto di impresa e vorrebbe lavorare nel campo delle industrie creative – Design, Architettura, Arte, Patrimonio e Beni Culturali, Produzione di contenuti, Gaming, Advertising, Libri e stampa, Musica, Film & Video, Artigianato, Radio & TV, Moda, Gastronomia e Vino.

Da Settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo, aprirà un nuovo spazio dedicato al lavoro e all’imprenditoria culturale, sociale e creativa che offrirà servizi di accompagnamento allo sviluppo imprenditoriale, networking, spazi di coworking e attrezzzature in condivisione per la produzione culturale oltre che una caffetteria bistrot aperta alle sperimentazioni per chi vuole lavorare nell’enogastronomia di qualità.

Sarà il primo incubatore collaborativo in Italia basato sulle capabilities e sugli scambi tra i soggetti promotori di un ecosistema urbano ad alto tasso di innovazione sociale.

Imprese che vogliono partire da Palermo per sviluppare l’attività

Cre.zi. Plus cerca persone e organizzazioni che vogliono sviluppare prodotti, servizi, soluzioni e tecnologie in grado di rispondere alla domanda di creatività e innovazione e che vogliono partire da Palermo per sviluppare le loro attività. Imprenditori e aspiranti, free-lance e associazioni, gruppi informali e singoli che vogliano fare della creatività il loro mestiere combinando capacità creative e potenzialità di posizionamento su diversi mercati.

Per rispondere alla call bisogna compilare entro il 18 luglio il form https://goo.gl/8vEyfm

Se selezionati si avrà la possibilità di partecipare ad un evento dedicato al confronto con i nostri “mentor on the beach”, ricevere feed-back sulla propria impresa e vincere spazio e consulenze da settembre quando Cre.zi. Plus sarà aperto. Per informazioni si può scrivere a info@creziplus.it