La guardia di finanza di Como lo ha arrestato ieri presso il valico “Ponte Chiasso” tra Italia e Svizzera, proveniente dalla Germania. In manette, su segnalazione del Gico del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, è finito Salvatore Greco, classe 1969, ritenuto responsabile, unitamente a Placido Anello, classe 1965, dell’invio dalla Germania all’Italia di una pistola modello “Smith & Wesson 357 Magnum” con matricola abrasa e di oltre 320 cartucce.

L’arma e il munizionamento, occultati nei sedili di un furgone con targa tedesca di proprietà di Anello, vennero sequestrati il 14 giugno scorso dai finanzieri operanti nel porto del capoluogo, su segnalazione delle Fiamme Gialle del Gico, in esito ad un controllo effettuato sul veicolo appena sbarcato dal traghetto proveniente da Genova. Nell’occasione fu arrestato il conducente, Massimiliano Bellavia, classe 1971, che secondo gli investigatori era stato incaricato da Greco e Anello del trasporto.

Legami con la mafia di Passo di Rigano

Greco, resosi irreperibile all’atto dell’esecuzione dei fermi il 21 giugno scorso, è indicato dagli investigatori collegato ad elementi appartenenti alla criminalità organizzata e, in particolare, alla famiglia mafiosa di Passo di Rigano, come emerge da provvedimenti giudiziari in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, adottati – negli scorsi anni – dal Tribunale di Palermo.