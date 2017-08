GELA (CL) – Tragedia nel nisseno. Una donna è stata uccisa da un pirata della strada, gravi le condizioni della figlia di 6 anni.

L’incidente in via Venezia

Nuccia Vullo, una parrucchiera di 35 anni e la figlia di 6, sono state investite, ieri sera, mentre attraversavano la strada alla periferia est della città. La donna, travolta in via Venezia, è morta subito dopo il suo ricovero in ospedale. Con lei c’era la figlia, che ha subito un grave trauma cranico. La piccola sta per essere trasferita in una struttura ospedaliera più attrezzata: Catania o Palermo. Il pirata della strada, non si è fermato a dare soccorso e ha fatto perdere subito le sue tracce. In seguito, l’uomo ha deciso di costituirsi e permettere il ritrovamento dell’automobile con cui ha investito la giovane gelese e la figlia.