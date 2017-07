Piero Pelù in vacanza in Sicilia: il settimanale “Chi” li ha scovati a Taormina. Il celebre cantante dei Litfiba ha, infatti, scelto la Perla dello Jonio per trascorrere qualnche giorno di vacanza insieme alla compagna Gianna Fratta.

Relax a Taormina

Il rocker italiano e la bella direttrice d’orchestra, in vacanza in questi giorni nell’Isola, fanno coppia fissa già dalla scorsa estate, da quando si sono conosciuti in Calabria. Da allora Piero Pelù la segue con assiduità durante i suoi concerti e gli eventi pubblici.