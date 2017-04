BELPASSO (CT) – Andrea Guglielmino, un belpassese di nove anni è tra i 12 bambini selezionati per la trasmissione televisiva “Piccoli Giganti”, trasmessa su Real Time a partire dal 26 aprile.

Andrea frequenta il “Centro Professionale danza Azzurra” di Belpasso da quando aveva sei anni, seguendo i corsi di danza classica, contemporanea, latino e hip hop, accompagnato nel suo percorso dai maestri Alfio Barbagallo, Carmy Andronico, Katia Mancuso, Tony Branca e Tony Santangelo.

«Sono ben lieto di rivolgere le mie congratulazioni ad Andrea – ha dichiarato il sindaco Caputo – che pur così giovane si è già distinto nello sport e nell’arte. So di numerose manifestazioni del settore alle quali ha partecipato con successo, grazie alla sua tecnica e al valore artistico che ha perfezionato in questi anni.

Dopo il traguardo di “Piccoli Giganti”, con cui Andrea sale su un palco di grande prestigio e visibilità nazionale, il mio augurio personale e a nome dell’intera città è di continuare a crescere in questa passione bella e sana e di raggiungere presto nuove soddisfazioni».

“Piccoli Giganti” va in onda ogni mercoledì alle 21.10 su Real Time. I protagonisti sono i bambini, tra i 4 e i 10 anni, che mostrano il loro talento in diverse discipline artistiche. L’Unicef, che collabora alla realizzazione del programma, mette in palio la borsa di studio che permetterà ai bambini che la vinceranno di coltivare le proprie inclinazioni artistiche e culturali.