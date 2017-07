“Sarà pubblicato nella Gurs di Venerdì 21.07.2017, l’Avviso pubblico con una dotazione finanziaria di ben 70 milioni di euro, relativo all’ azione 3.1.1 02 del Po. Fesr 14 /20 finalizzato a promuovere la competitività delle PMI”.

Cosa prevede il bando

E’ quanto ha affermato l’ Assessore Regionale delle Attività Produttive Mariella Lo Bello, che continua – “il bando prevede il sostegno alla creazione e ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi, con la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale ed è’ rivolto alle piccole e medie imprese in forma singola o associata” .

“Il costo totale ammissibile del progetto presentato, non dovrà essere inferiore a 250.000 euro e superiore a 4.000.000 di euro. Gli aiuti – evidenzia Mariella Lo Bello – verranno concessi con procedura a sportello , nella forma in conto capitale fino ad una misura massima pari al 45% per le piccole e microimprese, del 35% per le medie”.

La selezione

“Le operazioni – chiarisce l’ Assessore delle Attività Produttive – saranno selezionate in relazione a piani di attività che valuteranno la fattibilità tecnologica ed operativa, la sostenibilità economica e finanziaria, un minore impatto ambientale, o una migliore gestione sostenibile di quest’ultimo, e la maggiore inclusività. Riguardo a quest’ultimo aspetto – conferma Mariella Lo Bello- ci riferiamo a progetti che prevedano esplicitamente principi di non discriminazione volti a garantire l’ accessibilità a persone con disabilità”.

Questi strumenti, – conclude – consentiranno un risveglio dell’economia e un utilizzo delle migliori risorse di quanti vorranno operare e far crescere la Sicilia. Ci abbiamo creduto, adesso la parola passa all’impresa, ai giovani, alle idee, al lavoro, alla creatività del nostro popolo di quella Sicilia che riparte dopo 5 anni di incessante impegno che, anche in questi avvisi ha trovato la sua concretizzazione”.