La Piano Battaglia srl attraverso il suo ufficio stampa ha comunicato a tutti i Madoniti, gli appassionati della montagna e dello sci e ai Siciliani il completamento di tutto l’iter amministrativo relativo alla messa in funzione dei nuovi impianti di Piano Battaglia CON L’APERTURA COMPLETA DI TUTTO IL COMPRENSORIO SCIISTICO FIN DA QUESTO SABATO 11/02/2017.

“Ringraziamo – si legge nel comunicato – tutti gli Enti le Istituzioni e i tecnici che si sono spesi nella progettazione, nell’esecuzione e nell’iter dei lavori, – e in particolare la Città Metropolitana Di Palermo, il Comune Di Petralia Sottana, la Sosvima, il Pist nella persona del Sindaco di Gangi, l’Ente Parco Delle Madonie, l’Assessorato Regionale al Turismo, l’Assessorato Regionale ai Trasporti, l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, il Ministero dei Trasporti, l’Ustif di Palermo e di Napoli, le Ditte Finotello e Di Giovanna esecutrici costituenti l’Ati, l’Enel“.

La Piano Battaglia srl ha tenuto a “ringraziare in particolare la struttura tecnica della Regione Siciliana Trasporti per l’immediato e attento studio degli incartamenti” provenienti da Napoli che ha consentito il tempestivo rilascio dell’autorizzazione per l’apertura degli impianti di risalita.

Una notizia che rallegrerà tutti coloro che amano sciare e che regala alle famiglie della Sicilia Occidentale, l’opportunità di divertirsi d’inverno con la neve e con le numerose attività previste, sia per grandi che e per piccini, anche durante i periodi caldi dell’anno.

“Tutti a Piano Battaglia, dunque, per gioire insieme di un sogno diventato realtà“.