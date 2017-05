“Il Petrolio? Meglio sotto terra” è il nuovo libro intervista di Alessandro Cacciato, creatore dell’ ”Edicola dell’Innovazione”, in cui racconta storie d’innovazione socio-culturale ed imprenditoriale con un impatto sostenibile sulla comunità, che verrà presentato dal Circolo ARCI Danilo Dolci di Agrigento.

I punti forza dell’energia solare

L’energia solare, se sfruttata al meglio con le nuove tecnologie, come il fotovoltaico e il fototermico, può contribuire al risparmio nell’economia familiare, sociale e, a livello globale, accrescere e favorire la salvaguardia dell’ambiente.

In un connubio perfetto tra tecnologia e innovazione, Cacciato introdurrà, con un linguaggio semplice ed efficace, come trarre il meglio dall’energia e ridurre, nell’immediato, i costi in bolletta.

La presentazione

Modererà l’incontro l’ing. ambientale Giovanni Vinti, vincitore del Premio di Laurea CeTAmb LAB 2015 di Brescia per le migliori tesi italiane dell’anno su “Tecnologie appropriate per la gestione dell’ambiente nei Paesi in Via di Sviluppo”.

L’appuntamento è il 06 maggio 2017, ore 18:00, al GattoMatto Restaurant&Lounge Bar, Viale delle Dune 2, San Leone (AG). L’ingresso è gratuito.