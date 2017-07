La giunta comunale di Petralia Sottana, in provincia di Palermo si dimezza l’indennità. La delibera è tra i primi atti approvati dall’amministrazione guidata da Pietro Macaluso. A conferma di quanto adottato nella precedente legislatura e di quanto affermato in campagna elettorale il sindaco, gli assessori Leonardo La Placa, Michele Albanese e Laura Sabatino ed anche il presidente del consiglio Leo Agnello hanno rinunciato al 50% della propria indennità di funzione lasciandola nelle casse comunali.

Una scelta detta dallo “spirito di servizio”

Si tratta di circa 20 mila euro l’anno che gli amministratori restituiscono ai cittadini. “La scelta unanime della giunta comunale e del presidente del consiglio di rinunciare alla metà della propria indennità – afferma il sindaco Pietro Macaluso – rientra nello “spirito di servizio” che è il modo in cui intendiamo la politica.”

Da ricordare che il sindaco Pietro Macaluso alla fine della legislatura ha speso il rimanente 50% del proprio stipendio, circa 50.000 euro, per realizzare dei parchi gioco per bambini e altri interventi migliorativi in vari centri abitati del territorio comunale. Una scelta che ha suscitato apprezzamenti e l’interesse anche di riviste nazionali tra le quali il settimanale NUOVO della Cairo Editori che ha dedicato due pagine all’iniziativa.