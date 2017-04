PETRALIA SOPRANA – Per risolvere i problemi dell’illuminazione pubblica e completare quella attesa da decenni nell’area commerciale di bivio Madonnuzza, l’amministrazione comunale si affida ad un project financing. Una operazione economica-finanziaria a costo zero per il Comune. Il project financing, infatti, costituisce un modello innovativo per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche, nato per porre rimedio alla scarsità di fondi pubblici.

Il progetto prevede la trasformazione a LED degli impianti di illuminazione pubblica del centro storico e delle frazioni che non erano rientrati nell’intervento realizzato nel 2105 e l’ampliamento dell’illuminazione nella frazione Madonnuzza, la manutenzione di tutti gli impianti di proprietà comunale compresa la parte a Led realizzata nel 2015. Prevede anche tutte le prestazioni tecniche e gestionali per il mantenimento del livello di illuminamento e della sicurezza degli impianti con l’obiettivo di conseguire un risparmio energetico, contenere le emissioni di CO2 e ridurre l’inquinamento luminoso, di contenere i consumi con riduzione degli oneri gestionali di manutenzione, di realizzare un doppio isolamento e protezione contro i contatti diretti ed indiretti e sovraccarico con aspetti positivi anche nel transito veicolare e pedonale.

Grazie a questo intervento tutto l’impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale, di cui una parte è obsoleta e abbisogna giornalmente della continua manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, diventerà un fiore all’occhiello.

La proposta dell’investimento, venuta dall’impresa “Passarello Soc. Un. S.r.l.” che si è aggiudicata anche l’appalto con evidenza pubblica, prevede quindi la gestione globale del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Petralia Soprana per quindici anni. L’istruttoria dell’operazione economica-finanziaria è stata curata dal responsabile del procedimento Salvino Spinoso dell’ufficio tecnico guidato dall’architetto Vincenzo Vaccarella.

In questi anni l’Ente pagherà all’impresa un canone annuo per l’intervento che non supererà le somme che sono spese oggi per la gestione dell’impianto attuale. Non ci sarà quindi alcun aggravio per le casse del Comune che realizzerà un guadagno sia dal punto di vista economico, dato dalla riduzione del consumo annuo di energia che si avrà con l’ammodernamento di tutto l’impianto, che in termini di servizi migliorativi con il completamento dell’illuminazione della zona artigianale e commerciale di Madonnuzza attesa da decenni.

“La scelta di affidarci ad un progetto del genere – afferma il sindaco Pietro Macaluso – nasce dalla attuale situazione economico-finanziaria in cui versano gli enti locali che impone un completo ripensamento degli investimenti pubblici e delle loro modalità di realizzazione e gestione. A causa della drastica riduzione dei trasferimenti dello Stato, nonché dei più generali vincoli di finanza pubblica, per la realizzazione di opere e infrastrutture – continua Macaluso – è necessario abbandonare la logica esclusiva dell’appalto tradizionale e indirizzarsi verso l’utilizzo di strumenti di partenariato pubblico-privato. Questo è quello che abbiamo fatto. Una scelta che non costerà nulla ai cittadini di Petralia Soprana e ci consentirà di illuminare intere vie rimaste buie per anni e soprattutto il centro commerciale di Madonnuzza per tanto tempo trascurato”.