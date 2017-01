ROMA – La petizione in favore di Riccardo Orioles, giornalista antimafia, arriva in Parlamento. Saranno consegnate oggi, alle ore 14:00, alla Presidente della Camera Laura Boldrini le firme ottenute dalla petizione “Una pensione da giornalista per Riccardo Orioles”.

Le 30mila firme – per far riconoscere ad Orioles, giornalista nato a Milazzo e noto per l’impegno professionale quarantennale contro le mafie e la corruzione, i benefici della legge Bacchelli – sono state raccolte grazie ad una petizione lanciata lo scorso 26 dicembre sulla piattaforma Change.org