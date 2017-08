La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 82 anni e una donna con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di otto anni e un ragazzino di 14. I ragazzini di cui l’uomo avrebbe abusato sono i figli della donna, e, stando alle indagini effettuate dalla polizia, era proprio la madre ad accompagnarli in casa dell’orco.

I due minorenni sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno confermato tutto. Al termine dell’interrogatorio, Il Gip ha confermato la custodia cautelare in carcere per i due indagati. Adesso, i due si trovano nel carcere di Piazza Lanza, a Catania.

Le indagini

Le indagini sono partite lo scorso due agosto, in Via Poulet. La donna, infatti, era stata accerchiata dagli abitanti del quartiere, perché tutti, a quanto pare, sapevano dell’orrore che si consumava in casa dell’uomo e la avevano vista accompagnare i figli più volte.