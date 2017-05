L’art show di live painting “Palermopop” si svolgerà sabato 3 giugno 2017 a partire dalla 15 alla Palermo Tattoo Convention 2017 dove è stato allestito un padiglione dedicato all’artista nel quale saranno esposte alcune opere particolarmente legate al mondo del tatuaggio, come la serie di Pin Up, e dove saranno presentate tre nuove tele: significative riletture in chiave surrealista, pop art e punk rock delle anime e dei videogiochi anni Ottanta.

Chi è Max Ferrigno

Max Ferrigno, Casale Monferrato 1977, è un pioniere della corrente artistica contemporanea New Pop e la fase popsurrealista dell’artista inizia nel 2005: i personaggi dei cartoni animati, le merendine e i giochi di una generazione diventano “attori attivi” nelle sue opere in un tripudio di colori accesi, intensi e dissonanti. Un linguaggio che sembra destinato ai bambini ma che in realtà è rivolto agli adulti.

La sua sensibilità artistica ha subito una scossa talmente forte da ridefinire tutto ciò che aveva creato fino a quel momento.

Riprende a guardare i vecchi cartoni animati giapponesi e ad ascoltare le sigle tv. Improvvisamente gli echi della memoria infantile diventano la sorgente di un’esplosione di idee e di progetti. Ciò che colpisce è infatti la forza espressiva che trapela dalle sue tele.

Nel novembre del 2010 espone la sua prima importante collezione a Milano: “Les Sucreries”, un successo che richiama l’attenzione di molti critici e appassionati di popsurrealismo. Dal 2011 è ufficialmente tra gli artisti della Mondo Bizzarro Gallery di Roma.

“Non è inusuale, all’estero, che l’arte contemporanea si manifesti durante iniziative come queste: la mia arte poi è particolarmente affine all’universo dei comics e dei tatuaggi e prevedo una collaborazione molto interessante con questa manifestazione – commenta Max Ferrigno – ho visto già l’allestimento ed è strepitoso, ha una grande forza e non vedo l’ora di confrontarmi con un pubblico diverso dal solito”.

Opere dell’artista possono diventare tatuaggi

Alcune delle opere dell’artista si prestano particolarmente a essere trasformate in tatuaggio e verranno tatuate dai protagonisti della convention su alcuni visitatori che ne hanno già fatto richiesta: come “Daruma”, bambolina giapponese, che verrà tatuata live su degli avventori della convention che ne hanno già fatto richiesta o come “Lucille”, la mazza chiodata di Negan nella serie Tv “The walking dead” che Ferrigno ha riletto in chiave New Pop.

Tra un “Goldrake” a tinte forti e con una estetica siciliana, gli scettri di Creami o di Sailor Moon o ancora le Pin Up tatuate, l’opera di Ferrigno più riconoscibile resta “Rosy Sinibaldi”: un singolare omaggio che l’arista ha voluto fare alla città di Palermo attraverso un ritratto inedito di Santa Rosalia, giovane patrona, quando ha deciso di trasferirsi da Torino.