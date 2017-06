Paura attentati al Teatro Antico di Taormina e il sindaco vieta auto e bevande per l’estate.

Eligio Giardina ha emesso l’ordinanza in cui giustifica il divieto: “A salvaguardia degli spettacoli estivi che si terranno al Teatro Antico, in considerazione dei tanti atti terroristici che si stanno verificando in Europa”.

Il provvedimento, d’intesa con la prefettura di Messina, sarà in vigore durante le giornate in cui si terranno gli spettacoli.

“Dalle 15, fino al termine dell’esibizione, è vietata la circolazione di tutti veicoli sul corso Umberto, in via Teatro Greco e piazza Vittorio Emanuele”. Così riporta l’ordinanza.

E ancora, è “vietata la sosta a tutti i veicoli, con la previsione della rimozione coatta, nello stesso slargo; l’introduzione di qualunque bevanda, in vetro e lattina, all’interno del Teatro Antico”.