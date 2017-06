Un’auto a gas ha preso fuoco a Palermo in via Alcide de Gasperi, nei pressi di via Ausonia, proprio di fronte il palazzo delle Poste, intorno alle 16,20 del pomeriggio.

Paura tra gli abitanti della zona. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti delle volanti che hanno chiuso al traffico la strada e vietato il transito dei pedoni per evitare qualunque rischio.

Il fuoco si è propagato agli alberi

La macchina, probabilmente alimentata a gas, ha preso fuoco forse per le alte temperature ma accertamenti sono ancora in corso. Le fiamme si sono diffuse a due alberi vicini al mezzo. Sul mezzo sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno evitato il peggio. Forti rallentamenti alla circolazione delle auto in tutta la zona.