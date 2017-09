Pronti a partire i lavori di riqualificazione, messa in esercizio e miglioramento funzionale della rete viaria dall’agglomerato industriale di ‘Ravanusa – Area del Salso’ dopo il via libera al decreto di finanziamento del Dipartimento regionale delle Attività produttive dell’Assessorato omonimo della Regione siciliana.

Opere per 1.851.280 euro

Si tratta di opere finanziate per un importo di 1.851.280 euro con i fondi del ‘Patto per il Sud’ e finalizzate al miglioramento della viabilità esistente e al ripristino dello svincolo, attualmente chiuso al traffico per lo smottamento di terra dalla scarpata sulla sede stradale, in prossimità dell’accesso lato sud rispetto alla S.S.V. Ravanusa-Licata (SS 644).

Dell’importo complessivo di oltre un milione e 800 mila euro, le somme saranno liquidate nel corso del triennio, di cui la prima tranche entro il 2017 pari a 185.128 euro e a seguire 1 milione e 388 euro per il 2018 e i restanti 277 mila per il 2019.

Due aree di intervento

“Le opere sull’area industriale di Ravanusa, urbanizzata a partire dai primi anni ’80, sono suddivise in due aree di intervento – dice Mariagrazia Brandara – una prima area che riguarda lo svincolo caratterizzata da alcune problematiche inerenti l’accessibilità all’interno dell’area produttiva, mentre la seconda necessita di alcuni interventi orientati alla riqualificazione generale dell’agglomerato industriale di Ravanusa al fine di incentivare l’insediamento di nuove industrie e di garantire nel contempo un miglioramento dei servizi per le ditte già insediate”.

Gli interventi previsti nel progetto riguardano, in linea generale, il ripristino dello svincolo attualmente inagibile, attraverso il consolidamento della scarpata a monte del muro e la conseguente apertura dell’accesso lato sud, nonché la riqualificazione della viabilità interna all’agglomerato industriale al fine di meglio rispondere alle necessità degli industriali insediati all’interno del comprensorio produttivo e alle sempre più crescenti richieste di lotti industriali provenienti dal territorio provinciale.

Più nel dettaglio gli interventi in prossimità dello svincolo riguardano:

– il consolidamento della scarpata con la formazione di una gabbionata a monte del muro di contenimento esistente e con la piantumazione di alberi ad alto e medio fusto;

– il ripristino dell’apertura dello svincolo lato sud della direttrice Licata-Ravanusa;

– il ripristino del manto stradale esistente della viabilità;

– la realizzazione di caditoie a nastro trasversalmente alla sede stradale in prossimità dell’ingresso in agglomerato;

– la pulizia delle sedi delle cunette e dei canali di gronda;

– l’esecuzione di opere a verde finalizzate alla riqualificazione ambientale dell’agglomerato con la piantumazione e la cura di essenze arboree resistenti e gradevoli;

– la collocazione di segnaletica stradale; la riqualificazione e il miglioramento funzionale delle reti tecnologiche e degli impianti.

L’altra area di intervento riguarda la viabilità, il cui progetto prevede la riqualificazione della rete viaria esistente, anche qui attraverso opere di ripristino della pavimentazione stradale, la sostituzione dei corpi illuminanti, la sistemazione del verde, la collocazione della segnaletica stradale e la manutenzione della rete tecnologica collocata all’interno del cunicolo di servizio.