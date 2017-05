“Delle promesse miliardarie di Matteo Renzi alla Sicilia, suggellate da firme in pompa magna di fronte ai media nazionali a poche settimane dal referendum dello scorso autunno, nulla rimane se non l’amara consapevolezza del fatto che la nostra terra è stata ancora una volta presa letteralmente in giro da Roma”.

L’accusa: “Da Roma solo briciole”

Lo dichiara Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia all’ARS, che aggiunge: “dei due miliardi e mezzo di euro del patto firmato dall’ex premier e da Rosario Crocetta, come documentato oggi dalla stampa, sono giunte sull’Isola solo pochissime briciole. Ci duole affermare, purtroppo, che l’avevamo detto, che quella che avevamo da subito definito mera propaganda referendaria si è dimostrata tale. I governi Pd continuano a trattare la Sicilia come l’ultima delle province, da sfruttare fino al midollo senza mai rendere nulla in cambio”.