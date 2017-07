Il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta comunica che l’assessorato delle Attività produttive ha dato il via libera, comunicandolo al comune di Gela, all’espletamento da parte del comune dei primi 3 progetti previsti per Gela dentro il Patto per la Sicilia.

Al via i primi 3 cantieri

Le prime tre opere immediatamente cantierabili sono:

le opere di urbanizzazione del quartiere Albano Roccella per un importo di 1.121.912,00 euro;

il rifacimento dei prospetti e la rifunzionalizzazione degli spazi esterni al Convento dei frati Minori

Cappuccini per 540,000.00 euro;

la riqualificazione urbana di via Navarra per 600,000,00 euro.

Nel giro di un paio di settimane al via altre 3 gare, che riguardano:

la riqualificazione via Tevere per un importo di 999.837,50;

la riqualificazione urbana di via Niscemi per 988,000,00;

la riqualificazione urbana di viale Mediterraneo per 1.630.000,00.

Gli altri progetti, man mano che dal comune verranno trasmessi gli esecutivi, saranno approvati. “Con Gela – dice Crocetta – stiamo rispettando gli impegni, queste opere miglioreranno la città e possono diventare occasione concreta di lavoro”.