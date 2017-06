“Patria. Idee oltre il ‘900” è l’ultimo libro di Fabio Granata. A presentarlo a Messina Pierangelo Grimaudo, presidente di Nuova Politica, network indipendente di associazioni territoriali siciliani. L’appuntamento è per oggi, giovedì 22 giugno, alle 19 al Marina di Nettuno.

Una visione che guarda oltre gli schemi del ‘900

“Il libro di Fabio Granata è un vero e proprio manifesto politico fondato su un pensiero profondo e di respiro lungo che guarda soprattutto il futuro -spiega Grimaudo -. L’ideale politico di Granata si emancipa dai fantasmi ideologici del Novecento, non disconoscendone però la valenza culturale, posizionandosi a un livello molto più elevato rispetto alla miseria delle attuali proposte dei partiti italiani, basate al massimo su programmi a respiro corto e appiattiti su una visione economicistica dell’uomo e della società”.

Un ideale, non un programma

“Un ideale, quindi, non un programma per aggiustarsi a sopravvivere nell’esistente. Un’idea creativa che ha una sua dignità in quanto diventa azione politica. Identità e nazione italiana non sono per Granata entità etniche, monoculturali, chiuse e statiche –aggiunge ancora Grimaudo. Sono realtà poliedriche, flessibili, votate alla rielaborazione creativa di esperienze originariamente estranee, tanto da poter dire che la vera anima dell’Italia è proprio l’energia rinnovatrice. Un pensiero politico che riconosce la cosiddetta anomalia italiana come modello di grande bellezza non solo in senso estetico. L’Italia deve ritornare a fare l’Italia -conclude il presidente di Nuova Politica- è questo il patriottismo di Granata”.