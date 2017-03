Ospiti a pranzo? La redazione di SiciliaNews24 ha ciò che fa per voi: la ricetta di una deliziosa pasta con crema di carciofi.

Ingredienti

3 carciofi romaneschi

Aglio (uno spicchio)

60 ml di panna fresca

1 cipolla

1 limone

1 bicchiere di brodo vegetale

olio q.b.

sale q.b.

Preparazione:

Con un coltello mondate i carciofi eliminando il gambo e le foglie esterne più dure. Una volta ricavati i cuori, divideteli a spicchi e immergeteli in acqua e limone fino al momento dell’utilizzo. Poi, in una padella, fate soffriggere due cucchiai di olio, la cipolla tritata, lo spicchio di aglio per poi aggiungere i carciofi ben scolati. Lasciate insaporire per qualche minuto, poi aggiungete un bicchiere di brodo vegetale. Salate e proseguite la cottura per 15 minuti. Adesso siete pronti per cuocere la pasta. Eliminate l’aglio, aggiungete il prezzemolo e con il frullatore ad immersione lavorate il composto fino ad ottenere una crema omogenea e liscia. Aggiungete la panna, rimettete la crema sul fuoco e fatela cuocere per altri due minuti. Scolate la pasta e fatela amalgamare nella padella con la crema di carciofi.

La vostra pasta con crema di carciofi sarà pronta a deliziare il palato degli ospiti della domenica.