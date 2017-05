Venerdì prossimo, 26 maggio 2017, alle ore 10,30 nel salone del Castello Ursino, il sindaco Enzo Bianco presenterà, in contemporanea con Madrid, l’evento “Passione Italia/Festa Nazionale Italiana”, che si svolgerà nella capitale spagnola e che vedrà la partecipazione della Città di Catania come ospite d’onore.

Catania ospite d’onore per la festa nazionale

L’evento si svolge tradizionalmente per celebrare in Spagna la Festa della Repubblica promuovendo una città italiana che quest’anno è Catania. Design, arte, musica e food saranno i protagonisti di una tre giorni intensa (2-4 giugno) e l’eccellenza del Made in Italy, la cultura italiana e quella spagnola si incontreranno nella splendida cornice del Cuartel del Conde Duque di Madrid.

Madrina Raffaella Carrà

Madrina dell’evento sarà Raffaella Carrà che interverrà all’inaugurazione il 2 giugno, alla presenza dell’Alcaldesa Manuela Carmena, del sindaco di Catania Enzo Bianco, dell’Ambasciatore d’Italia in Spagna Stefano Sannino e del Presidente della Camera di Commercio Italiana per la Spagna, Marco Pizzi.