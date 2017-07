Si è svolto questa mattina, a Palazzo dei Normanni, il passaggio delle consegne tra il Generale di Divisione Alessandro Veltri ed il Generale di Brigata Claudio Minghetti che, a partire da domani, 21 luglio, assumerà il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia.

Veltri è stato recentemente riassegnato a Roma, dove il 24 luglio assumerà l’incarico di Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti, alle dirette dipendenze del Ministro della Difesa, senatrice Roberta Pinotti.

Gli auguri del sindaco Orlando

Presente alla cerimonia anche il Sindaco Leoluca Orlando che ha formulato “con sentimenti di condivisione, impegno e amore per questa nostra isola, i più sinceri auguri al Generale Veltri, che va a ricoprire un importante e prestigioso incarico nazionale. Al Generale Minghetti, che si insedia in una realtà complessa ma ricca di valori positivi, come la nostra, l’augurio di buon lavoro e l’auspicio di continuare a collaborare nel solco di una generosa e proficua sinergia istituzionale”.

A Palazzo dei Normanni, oltre alle autorità civili e militari, v’era anche il Generale di Corpo d’Armata Luigi Francesco De Leverano, Comandante delle forze operative Sud.