Il cuore del borgo marinaro stasera diventerà la passerella più suggestiva di Sicilia, facendo ripiombare il pubblico in una melanconica atmosfera da anni ’70.

Alle 21 in piazza Regina Margherita gli abiti di Elio Fronterrè racconteranno i “Passaggi di tempo” attraverso la sua nuova collezione Autunno/Inverno, che rimanda stilisticamente con i tessuti e le linee agli anni ‘70.

Il contest

Il contest sarà un fashion show, creato dall’art director Anna Fedele e diventato appuntamento fisso dell’estate di Marzamemi.

«“Passaggi di tempo” – ha spiegato Anna Fedele – è il tempo che si allontana per non ritornare, i ricordi che invadono i giorni, le stanze e le strade: é questo flusso congelato, che talvolta riaffiora impetuoso, il tema dell’evento. É questo un idilliaco contorno, allo stesso tempo antico e pieno di vita, per questo spettacolo che è un pendolo tra presente e il passato, tra languida giovinezza e sfiorita bellezza».

Tra le musiche dei violini e i corpi danzanti dei ballerini, sfileranno con gli abiti di Elio Fronterrè le modelle Martina Costa, Elisa Cataudella, Elena Caruso, Valeria Mirabile, Federica Moncada, Giulia Scirica, Alice Fronterrè , Sofia Bordieri, Viola Fronterrè , Sofia Bordieri , Veronica Bordieri, Chiara Manescotto , Ludovica Lupo, Laura Usalla, Adelina Doba.