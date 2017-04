CATANIA – L’uovo di cioccolato, uno dei più importanti simboli della Pasqua per ribadire l’importanza dei diritti dei bambini come uno dei principali pilastri della nostra società. L’associazione “Nessuno Resti Indietro” con il suo presidente Ernesto Calogero, e i due vice presidenti Carmelo Marino e Alessio Zizzo e tantissimi simpatizzanti per rimarcare il concetto che gli spazi verdi e la vivibilità dei territori periferici vanno preservati con un’attenta politica pensata soprattutto per i più piccoli.

“ I bambini- afferma il presidente Calogero – sono i primi a pagare il disinteresse delle amministrazioni comunali verso quei territori che sono periferici solo da un punto di vista geografico ma che sotto l’aspetto dei servizi, delle infrastrutture e delle potenzialità non hanno nulla da invidiare ad altri contesti sociali. La bambinopoli di Poggio del Lupo, rione al confine tra Misterbianco e Catania, rappresenta l’esempio più evidente di come devono essere proprio i cittadini, attraverso una partecipazione attiva, i primi guardiani del territorio. Da sempre la nostra associazione è vicina alle famiglie che vogliono i quartieri più a misura di bambino”.

La consegna delle Uova Pasquali, simbolo delle festività di questo particolare periodo dell’anno, alla fine della manifestazione, è servito a ribadire l’ impegno, la partecipazione e il coinvolgimento dell’associazione “Nessuno Resti Indietro” nella lotta per il rispetto dei diritti dei cittadini di ogni età.