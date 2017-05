Tutto pronto allo Stadio Renzo Barbera di Palermo dove domani sera con inizio alle 19,30, andrà in scena La Partita della Vita 2017, il quadrangolare di calcio organizzato per sostenere i diritti delle persone con lesioni al midollo spinale, promosso dall’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, capofila del progetto regionale sulle Mielolesioni, in collaborazione con la Federazione delle Associazioni Italiane dei Paratetraplegici (FAIP) e CittadinanzAttiva.

Gli ospiti

Ospite d’onore della serata sarà l’attore palermitano Lando Buzzanca, a Palermo per ricevere la cittadinanza onoraria. Ufficializzato il roaster della Nazionale Attori che vedrà anche una buona rappresentanza siciliana a cominciare da Raimondo Todaro, attore e ballerino catanese, noto per la sue numerose partecipazioni a Ballando con le Stelle, il programma di Rai Uno. Ci sarà poi il messinese Ninni Bruschetta, protagonista delle fiction La Squadra. In campo anche Ninetto Davoli, interprete di ben 10 film di Pier Paolo Pasolini, anche Franco Oppini, ex componente dei Gatti di Vicolo Miracoli, protagonista delle serie televisive Provaci ancora Prof e Il falco e la colomba; ci saranno, poi, Fabrizio Rocca, conduttore televisivo di Magica Italiana e Mix Italia, Emanuele Propizio, Luca Capuano (Cento Vetrine, Le tre rose di Eva, i Cesaroni, Che Dio ci aiuti 2), Giulio Base, attore e regista de I poliziotti, concorrente quest’anno all’Isola dei Famosi. Nella nazionale attori anche un ex giocatore del Palermo, Tiziano Maggiolini, che ha vestito il rosanero nella stagione 2000-2001.

Il programma della serata

Domani i cancelli dello stadio si apriranno alle 18. La manifestazione sarà presentata da Nadia La Malfa e Roberto Oddo, inviati in campo e sugli spalti Rossella Leone, Tiziana Martilotti e Giuseppe Giambrone. L’evento sarà anche trasmesso in diretta televisiva con inizio alle 19,30 sui canali del digitale terrestre 18,74 e 90 delle emittenti regionali Cts e Telejonica, telecronista Giuseppe D’Agostino con il commento tecnico di Lorenzo Anfuso e la partecipazione di Fabrizio Pizzuto (attore del gruppo cabarettistico Tre e un quarto, interprete di Catarella nel Giovane Montalbano e in Squadra Antimafia 3), regia di Mario Castiglia ed Emanuele Cammarata. Prevista anche la diretta streaming scaricando gratuitamente l’app Cts play disponibile sulle piattaforme iOS e Android. Previsti diversi momenti di spettacolo, prima delle partite e negli intervalli fra una partita e l’altra. Si inizia alle 19,10 con esibizioni di Football americano (Shark Palermo Football), e a seguire la parata delle scuole calcio di Palermo, l’esibizione delle Cheerleader e delle Cheerdance della Polisportiva Bonagia.