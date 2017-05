E’ stato per anni uno dei punti di riferimento di un quartiere storico della città di Catania, ovvero il quartiere Cibali. Un vero e proprio polmone verde della città e un’oasi felice per i bambini del quartiere e non solo.

Quello che resta

Che cosa resta oggi del Parco Gandhi? Un cumulo di sterpaglie, erba alta, perdite d’acqua e sporcizia. Con l’arrivo del caldo torrido delle prossime settimane, tanta incuria potrebbe addirittura generare un incendio.

E’ quello che hanno denunciato i consiglieri della quarta circoscrizione, Francesco Nauta e Mariagrazia Adamo, i quali hanno intenzione di inviare una relazione all’amministrazione comunale, affinché l’area possa essere restituita ai cittadini e tornare ad essere il centro di aggregazione sociale che era.